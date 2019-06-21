الاتحاد الأوربي يشيد بـ” الزخم الجديد” للعلاقات مع المغرب

هبة بريس

أشاد رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي المجتمعين يومي الخميس والجمعة في بروكسيل بـ” الزخم الجديد” للعلاقات مع المغرب .

وأكد القادة الـ 28 في استنتاجاتهم التي تم اعتمادها والمصادقة عليها بعد اليوم الأول من القمة الأوروبية أنهم ينتظرون “باهتمام كبير عقد مجلس الشراكة الأوربي المغربي المقبل”.

وشددوا القادة “الأهمية الكبيرة للشراكة الاستراتيجية للاتحاد الأوربي مع إفريقيا وأكدوا التزامهم من أجل تنميتها وتطويرها مع الطموح المشترك للتصدي يدا في يد للتحديات المشتركة والعالمية “.

كما أكدت القمة الأوربية على “الأهمية الحيوية للاتحاد الأوروبي في دعم وتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في البلدان الواقعة على الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط “.

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