المجلس الحكومي ينهي الجدل حول رئاسة جامعة سطات

محمد منفلوطي__ هبة بريس

أنهى الناطق الرسمي باسم الحكومة الحالية مصطفى الخلفي، الخميس الجدال حول شغور منصب رئاسة جامعة الحسن الاول بسطات، معلنا عن تعيين الاستاذة الجامعية خديجة الصافي على رأسها خلفا لرئيسها السابق أحمد نجم الدين، وهي الخطوة التي تأتي طبق لمقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من دستور 2011.

كما صادق مجلس الحكومة كذلك على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، تخص مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، إضافة إلى ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

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