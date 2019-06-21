اعتزال توريس مهاجم إسبانيا وأتلتيكو مدريد السابق

أعلن الإسباني فرناندو توريس الفائز بكأس العالم اعتزاله كرة القدم اليوم الجمعة لينهي مسيرة مذهلة استمرت 18 عاما.

ولعب توريس، الذي أحرز أكثر من 100 هدف على مدار فترتين مع أتليتيكو مدريد محطة البداية بمسيرته، في إنكلترا مع ليفربول وتشيلسي بالإضافة إلى ميلانو الإيطالي.

ورحل عن أتليتيكو إلى ساجان توسو الياباني في يوليو/ تموز الماضي لكنه عانى للوصول إلى المستوى الذي كان يقدمه مع فريقه الإسباني وليفربول.

وكتب اللاعب البالغ عمره 35 عاما بحسابه في تويتر: “بعد 18 عاما مثيرة جاء الوقت لاعتزال كرة القدم” مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في اليابان يوم الأحد لشرح أسباب قراره.

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