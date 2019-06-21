انهيار جزئي لسقف مستشفى بالرباط .. مديرية الصحة توضح

هبة بريس

أكدت مديرية المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا أن حادث انهيار جزء من سقف القاعة المخصصة للمحل التقني للإعلاميات بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط وقع قبل أكثر من شهر أثناء القيام بأشغال تجديد الزفت للأسقف بمصالح المستشفى المنجزة في إطار الصفقة عدد 228/18.

وأوضحت المديرية في بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة عنه، ردا على ماتداولته بعض المنابر الإعلامية أول أمس حول هذا الموضوع، أن الحادث وقع على الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم 16 ماي الماضي، أي قبل أكثر من شهر على صدور المقالات المذكورة.

وفور وقوع الحادث الذي لم يخلف أية أضرار مادية أو بشرية، يضيف المصدر، تم إخلاء جميع المرافق المجاورة، والتي هي عبارة عن قاعات للمناولة ومكاتب بعيدة كل البعد عن قاعات استشفاء المرضى.

وسجلت أنه تم إخبار قسم الهندسة والصيانة بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا حيث أجرت فرقة مكونة من مهندسين وتقنيين معماريين تابعين للمديرية المذكورة معاينة أولية أكدت إخلاء المرافق المجاورة احتياطيا.

وذكر المصدر بأنه تم عقد صفقة وفق المساطر الجاري بها العمل مع مختبر معترف به وطنيا قصد إجراء خبرة جيوتقنية على مستوى القاعة التي وقع فيها الانهيار، وبصفة استباقية على مستوى باقي مصالح المستشفى الذي يعود إنشاؤه لسنة 1918، مضيفة أنه سيتم على ضوء نتائج هذه الخبرة اتخاذ ما يلزم.

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