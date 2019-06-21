المنطقة الحرة بالقنيطرة ستساهم في خلق 30 ألف منصب شغل

هبة بريس

أكد حكيم عبد المومن، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، أن المنظومة الاقتصادية للمجموعة الفرنسية “بي إس أ” بالمنطقة الصناعية المندمجة “أتلانتيك فري زون” بإقليم القنيطرة، ستساهم في خلق 30 ألف منصب شغل في المنقطة الحرة بالقنيطرة، وذلك بفضل رؤية الملك محمد السادس على المدى البعيد.

وأوضح عبد المومن، في تصريح للصحافة بمناسبة تدشين الملك محمد السادس لهذه المنظومة الاقتصادية، أن مجموعة “بي اس أ” ستصنع 200 ألف مركبة بالمغرب، بمعدل إدماج يصل في مرحلة أولى إلى 65 بالمائة من المعدات، في أفق بلوغ نسبة 80 بالمائة في مرحلة ثانية.

وأشار إلى أن رقم المعاملات، الذي سيستقطبه هذا المشروع من وراء اجتذاب مصنعي المعدات، يقدر بمليار أورو من الصادرات سنويا من معدات الأجهزة، منوها بنجاح رؤية جلالة الملك الذي يقود هذا القطاع منذ سنة 2008.

وأضاف أنه اتساقا مع أهداف المنظومة، سخرت لهذا المشروع الهندسة والتقنيات اللازمة والتصورات الملائمة، مؤكدا أن إيمان الشركة بهذا المشروع نابع من المؤهلات والفرص التي تتوفر عليها المنطقة، لاسيما في مجال البينات التحتية ومراكز التكوين والمناطق الحرة التي تجذب المستثمرين.

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