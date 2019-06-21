لهذا السبب تراجع رونار عن تعويض داكوستا بأشرف داري

هبة بريس - شفيق عنوري

تراجع الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، عن قرار تعويض مروان داكوستا لاعب اتحاد جدة السعودي، بأشرف داري، مدافع الوداد الرياضي، باللائحة النهائية ل”الأسود” المشاركة في كأس أمم إفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

وكان رونار قد طلب من أشرف داري تجهيز التأشيرة، تمهيدا لاستدعائه للمنتخب، غير أن تعافي داكوستا من الإصابة دفع الناخب الوطني للتراجع عن قراره.

وكان داكوستا قد تعرض للإصابة في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره الغامبي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

يشار إلى أن “الأسود” سيفتتحون مشاركته في كأس إفريقيا، بمواجهة ناميبيا، يوم الأحد المقبل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0