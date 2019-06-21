رئيس موريتانيا: ديمقراطية قطر “نصف هكتار” ومقاطعتها شرف

هبة بريس - وكالات
قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، الجمعة، إنه “غير نادم” على قطع العلاقات مع قطر، مضيفا “ما قامت به الدوحة تجاه بعض الدول العربية يناهز ما فعلته ألمانيا النازية”، حسب ما نقل موقع “صحراء ميديا”.
وذكر المصدر أن ولد عبدالعزيز كان يتحدث في مؤتمر صحفي حين شن هجوما لاذعا على قطر وقيادتها، حيث قال “سلطة قطر ساهمت في خراب تونس وليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تهديد أمن بعض الدول الأوروبية والغربية عبر دعمها الإرهاب ونشر التطرّف والعنف”.
وتابع “قرار قطع العلاقات مع قطر سيادي ومستقل.. وتم وفق قناعتي الشخصية وليس لكوني تابعا لبعض الدول مثل ما يروج لذلك البعض”.
وأضاف “لو كنت تابعا لدول يقصدونها، لقطعت العلاقات مع إيران.. شرف كبير لي قطع العلاقات مع قطر مثل ما فعلت مع إسرائيل وأتحمل كامل المسؤولية عن ذلك وهذا قرار كنت مستعدا للقيام به منذ البداية”.
كما سخر الرئيس الموريتاني من ما سمّاه “تشدق قطر بالديمقراطية والحرية”، إذ قال “توجد ديمقراطية في نصف هكتار من هذه الدولة الصغيرة أسس فيه تلفزيون يتعرض لجميع الدول وله الحرية في الحديث عن كل شيء إلا عن ما يدور حول مقره.. قطر سجنت شاعرا لأنه انتقد حكامها، إنها تقمع شعراءها وتزعم نشر الديمقراطية”.
مغربي بالخليج
في 13:49
اخطر فيروس وأكبر فضاعة من السعودية او الإمارات هي قطر . انها السم في العسل لقد أذاقت المغرب المر ورغم ذلك تعامل معها بمروءة وكرم عال. حاولت قطر الريادة في المنطقة وحاولت التدخل من قبل في السودان ولبنان والمنطقة العربية كلها. فصبر لها الجوار وطالبوا منهم سنة 2013 ان تعدل عن سلوكها فوقعت عقد شرف في الكويت ثم انقلبت عليه… يقال ان أهل مكة ادرى بشعابها . وتلعب الجزيرة دور المحرض والمهول لجميع القضايا والتجييش الذي يطال السعودية اليوم كله من الجزيرة …
مصطفى
في 14:35
انت اخر شخص تتحدث عن الديمقراطية. انت فقط العروبة في يد أعداء الإسلام والمسلمين. التاريخ لن ينسى انقلابك العسكري. انتم العساكر ليس لديكم مستوى تعليمي فما بارك بتسيير دولة. الله انتقم منكم جميعا امين
مغربي غيور على بلده
في 15:37
إن الجزيرة الإخبارية عرت عليكم جميعا أيتها العساكر الإنقلابيين يا أعداء الشعوب، عبر هذه القنوات المحترمة أصبحوا حتى الأطفال يعرفون الحقائق دهب أيام إداعاتكم الوحيدة التي تُطَبل لكم كأنهم أنبياء بل وكأنهم رسل وما انثم إلا…
حبيب
في 16:56
ربما سعادة الرئيس تريد أن تقول إن الجلوس فوق كرسي الحكم لديد .مادا فعله حكامنا مند استقلال بلادهم . لاشئ يدكر فقط فساد في كل المجالات وفقر قاتل الشعوب .