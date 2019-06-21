البيضاء .. توقيف 4 أشخاص هاجموا حافلة بالسلاح الأبيض وهددوا ركابها

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في إلحاق أضرار مادية بحافلة للنقل الحضري وتعريض ركابها لتهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن المشتبه فيهم كانوا يمتطون حافلة للنقل الحضري بمنطقة بوركون بالدار البيضاء عندما دخلوا في خلاف مع أشخاص آخرين بسبب حالة التخدير والسكر التي كانوا عليها، حيث تطور الأمر بينهم إلى تبادل للعنف بواسطة السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بالحافلة، فضلا عن تهديد سلامة ركابها.

وأضاف المصدر أن سائق الحافلة أشعر مصالح الشرطة التي باشرت تحريات ميدانية فورية ومكثفة، مكنت من توقيف المشتبه فيهم الرئيسيين، والذين تم إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات الحادث، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين بعدما تم تشخيص هوياتهم الكاملة .

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