مغني حفل افتتاح “الكان” يعتذر للمغاربة

هبة بريس - شفيق عنوري

اعتذر الفنان المصري حكيم، مغني حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا، للشعب المغربي، بعد الخطأ غير المقصود، في مقطع فيديو للأغنية الرسمية ل”الكان”.

وقال حكيم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أكيد أنا سعيد جدا باختياري للمشاركة في أغنية افتتاح كأس الأمم الإفريقية في بلدي الغالية مصر الحبيبة.. إلا أنني انزعجت جدا بعد علمي باعتراض بعض الإخوة في دولة المغرب على ظهور علم جهة معادية بكليب الأغنية”.

وأضاف: “الحمد لله تم تدارك هذا الخطأ غير المقصود بسرعة فائقة من الجهة المعنية بإنتاج وتصوير الكليب.. لكني أريد أن أوضح أن دوري هو الغناء فقط ولا علاقة لي بأي مشاهد يتضمنها الكليب!!”.

وتابع: “والأهم من هذا، أني أنا و99% من الشعب المصري، لا نعرف ولا نعشق سوى علم المغرب أبو نجمة خضراء على خلفية حمراء.. ولم يسبق لنا أن سمعنا عن تلك الجهة المعادية ولا يمكن أن نتخيل أن ظهور علمها غير المعروف وبغير قصد سيحرك شعرة واحدة في رأس أي مغربي أو مصري (يحيا المغرب وتحيا مصر).

وأرفق حكيم تدوينته بهاشتاغ “#الصحراء_المغربية #صحراء_مغربية #ستظل_مغربية”.

وكانت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية قد اعتذرت عن الخطأ غير المقصود، في بيان رسمي لها موقع من طرف رئيسها هاني أبو ريدة.

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