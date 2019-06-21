رئيس جمهورية إيرلندا يستقبل المالكي

هبة بريس

استقبل رئيس جمهورية إيرلندا، مايكل دانييل هيغنز، الخميس 20 يونيو، رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل وصداقة لهذا البلد.

وقال المالكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا اللقاء، الذي جرى بحضور سفير المغرب في إيرلندا، لحسن المهراوي، إن هذا الاستقبال يعكس تقدير جمهورية إيرلندا للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن الرئيس الإيرلندي أعرب عن اعجابه بالانجازات التي حققها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأضاف المالكي أن هذا اللقاء كان أيضًا فرصة لإبراز المشاريع التي تم إطلاقها في المملكة، لا سيما في المجالات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية.

وأكد رئيس مجلس النواب أن هيغنز “متشبث بشدة بكل ما يتعلق بإفريقيا والدفاع عن التراث الأفريقي”.

وتابع المالكي أن الرئيس الأيرلندي يعتبر بأن إفريقيا بحاجة إلى صونها والدفاع عنها، مسجلا أن الأمر يتعلق بشخصية “حساسة للغاية” إزاء كل ما يتعلق بالتغيرات المناخية وتأثيرها.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس جمهورية إيرلندا، هانس زومر، أن الجانبين أجريا مناقشات معمقة حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك العلاقات مع القارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي وجوانب أخرى من التعاون الثنائي.

وأضاف أن اللقاء شكل أيضا فرصة لطرح “قضية التغير ات المناخية، ومتطلبات التنمية المستدامة ودور كلا البلدين في المنظمات متعددة الأطراف”.

وبدأ رئيس مجلس النواب أمس الأربعاء زيارة عمل وصداقة إلى دبلن بدعوة من نظيره شون أوفيريل، رئيس جمعية جمهورية إيرلندا والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس البرلمان المغربي إلى إيرلندا.

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