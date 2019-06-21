انتهاء أزمة افتتاح أمم أفريقيا.. ومصر تواجه زيمبابوي

هبة بريس - وكالات

نشبت أزمة قبل ساعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، إثر تمرد لاعبي منتخب زيمبابوي وتهديدهم بعد خوض لقاء الافتتاح أمام منتخب مصر بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المادية من الاتحاد المحلي.

وساعد تدخل سفير زيمبابوي في مصر في نزع فتيل الأزمة، بعد أن هدد بعض اللاعبين بالعودة للبلاد وعدم خوض البطولة بسبب عدم التزام اتحاد زيمبابوي بالالتزامات المالية المتفق عليها.

وذكر موقع “في الغول” أن الأزمة تم احتواءها، وسيتدرب منتخب زيمبابوي في وقت مبكر من الجمعة على ملعب الافتتاح “ستاد القاهرة”، تعويضا للحصة التدريبية التي ألغيت، الخميس.

وأضاف أن منتخب زيمبابوي سيحضر إلى ملعب المباراة مبكرا للإحماء وخوض فقرة تدريبية أخرى مصغرة قبل اللقاء.

يذكر أن حالات التمرد لأسباب مالية أمر شائع بين المنتخبات الأفريقية، لاسيما قبل المحافل الكروية الكبرى، ومرت منتخبات الكاميرون ونيجيريا وغانا بمواقف مشابهة قبل بطولات كأس العالم أو المنافسات القارية.

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