طقس الجمعة .. استمرار حرارة الطقس بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الجمعة، أن يكون الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل على السواحل الشمالية والوسطى،فضلا عن تكون ضباب محلي. وستكون الأجواء غائمة جزئيا على السواحل الوسطى حيث من الممكن نزول بعض الأمطار الخفيفة والمحلية.

أما بباقي جهات المملكة، فستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية خفيفة بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، وستهب من القطاع الشمالي محليا على السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 12 درجة بالمرتفعات, وما بين 12 و 17 درجة بكل من السهول الداخلية والمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة وسوس و الأقاليم الجنوبية. و ستكون ما بين 17 و 22 درجة بالسواحل والجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 22 و 27 درجة بالمرتفعات و بالقرب من السواحل، وما بين 27 و32 درجة بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وشمال المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و 37 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول المتواجدة غرب الأطلس وداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 37 و 42 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز ، وهائجا على أن يصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين الصويرة وسيدي إفني ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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