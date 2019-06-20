الاميرة لالة سكينة في ضيافة الرواق المغربي بديسني لاند اورنالدو امريكا

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هبة بريس ـ الرباط
نشر الفنان المغربي عادل الكندي والذي يقيم باورلاندو صورة له رفقة الفنانة الاميرة لالة سكينة
وقال الفنان المغربي في تدوينة فيسبوكية ” كنت محظوظا بحضور صاحبة السمو الاميرة لا لة سكينة لاول عرض غنائي لي بعد عطلة دامت اكثر من شهر ” قبل ان يضيف ” الله ايبارك في عمر لالة سكينة ”
ولأن الصورة ترتبط بالعائلة المكلية ، قام صاحب صفحة الملك محمد السادس “سفيان البحري” بقرصنة الصورة دون ان يشير الى مصدرها او على الاقل الاستئدان من الفنان عادل الكندي .
ويعتبر هذا السلوك “غير مقبولا ” ولا يتماشى مع المعمول به والمتعارف عليه في هذا الشأن ، خصوصا وان الصورة تعتبر شخصية ولها ارتباط كبير بصاحبها .
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