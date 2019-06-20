بوريطة يستقبل وزير الاقتصاد والتخطيط من أجل التنمية التشادي

هبة بريس ـ و م ع

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، وزير الاقتصاد والتخطيط من أجل التنمية التشادي السيد عيسى دوبراني، حاملا رسالة من الرئيس التشادي فخامة السيد إدريس ديبي إتنو إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال السيد دوبراني في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن تواجده بالمملكة يأتي في إطار السعي إلى الاستفادة من الخبرة المغربية في عدة مجالات، لاسيما في قطاعات الطاقة والبنيات التحتية والتكنولوجيا، مؤكدا أنه لامس لدى مختلف المسؤولين المغاربة الذين التقى بهم رغبة قوية في تعزيز التعاون مع التشاد.

وأكد الوزير التشادي أن اللقاءات التي أجراها في إطار زيارته للمملكة، تروم في المقام الأول، العمل بمعية الحكومة والفاعلين الاقتصاديين المغاربة من أجل إضفاء مضمون على الرؤية المشتركة لجلالة الملك والرئيس إدريس ديبي إتنو إزاء تعزيز التعاون جنوب- جنوب، والعمل من أجل الاندماج الإفريقي، والنهوض بالمبادلات البين-إفريقية.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد دوبراني أهمية المنتدى الدولي للاستثمار التشاد- العالم العربي الذي سينظم بنجامينا خلال الفترة ما بين 26 و28 يونيو الجاري، معربا عن تطلعه إلى أن يسجل هذا الملتقى مشاركة قوية من طرف المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين المغاربة.

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