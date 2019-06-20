الرباط: ضبط فتاتين يصوران فيديو جنسي بساحة حسان

نُشر بتاريخ :  2019-06-20 - 22:48
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هبة بريس ـ الرباط

ضبطت عناصر الفرقة السياحية التابعة لولاية أمن الرباط، زوال اليوم الخميس، ثلاثة طلبة في مؤسسة مهنية حرة، من بينهم فتاتان، بصدد تصوير مقاطع فيديو مشفوعة بتعليق صوتي يتضمن تبليغا عن جرائم وهمية ي علم بعدم حدوثها.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة كانت قد ضبطت الأشخاص الثلاثة، البالغين من العمر 18 و19 سنة، وهم بصدد تصوير مقاطع فيديو بساحة صومعة حسان بمدينة الرباط، وتظهر فيها الفتاتان تجلسان بالقرب من بعضهما البعض وفي خلفية الصورة يبدو المسجد، مع بعض الإيحاءات ذات الحمولة الجنسية، مرفوقة بتعليق صوتي يزعم، بشكل كاذب، أن الأمر يتعلق بممارسات شاذة بين الفتيات بأحد مساجد المغرب.

وتم، يضيف البلاغ، فتح بحث في الموضوع مع الأشخاص الثلاثة الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.

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تعليق واحد

  1. د.الحبيب للمغرب واهل المغرب

    في 23:34

    عيب والله. هولاء ليسوا مغاربة المغاربة اهل شيمة وكرامة ووطنية بارك الله في المغرب وأهل المغرب يارب يارب يارب.

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