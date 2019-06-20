الخلفي: لن نسمح بتشويه الجامعة بالممارسات العنيفة

نُشر بتاريخ :  2019-06-20 - 22:01
1
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ الرباط

قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة “لا يمكن أن تسمح بتشويه صورة الجامعة بالممارسات العنيفة”، وأنها “تجدد الإدانة لهذه السلوكيات وستعبئ الأجهزة الأمنية من أجل اتخاذ الإجراءات الردعية والزجرية حتى لا يتكرر ذلك”.

وأضاف الخلفي، أثناء الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الجامعة هي فضاء البحث والدراسة والعلم والتربية عبر قيم المواطنة والقبول بالاختلاف، وليست فضاء تستعمل فيه أدوات الحرب والأسلحة، مشيرا إلى أن الجامعة “تعرف فصيلا تعود على اللجوء للعنف كوسيلة تعامل موجه إلى باقي مكونات الساحة الجامعية”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

تعليق واحد

  1. طلب طالب

    في 01:28

    على ماذا و من يتكلم هذا الرجل كأنه لايعرف ولا يعلم ما يقع في الجامعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

هذه خلاصات لقاء الرميد بطلبة الطب

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ممثلين عن تنسيقية طلبة الطب وطب الأسنان وا…