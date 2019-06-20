الخلفي: لن نسمح بتشويه الجامعة بالممارسات العنيفة

هبة بريس ـ الرباط

قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة “لا يمكن أن تسمح بتشويه صورة الجامعة بالممارسات العنيفة”، وأنها “تجدد الإدانة لهذه السلوكيات وستعبئ الأجهزة الأمنية من أجل اتخاذ الإجراءات الردعية والزجرية حتى لا يتكرر ذلك”.

وأضاف الخلفي، أثناء الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الجامعة هي فضاء البحث والدراسة والعلم والتربية عبر قيم المواطنة والقبول بالاختلاف، وليست فضاء تستعمل فيه أدوات الحرب والأسلحة، مشيرا إلى أن الجامعة “تعرف فصيلا تعود على اللجوء للعنف كوسيلة تعامل موجه إلى باقي مكونات الساحة الجامعية”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0