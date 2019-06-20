لاعبو زيمبابوي يرفضون التدرب ويهددون بالإنسحاب

هبة بريس - متابعة

رفض لاعبو منتخب زيمبابوي خوض المران الختامي قبل مواجهة منتخب مصر في افتتاح مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019، وسط أنباء عن رفضهم للمشاركة في البطولة.

وتستضيف جمهورية مصر العربية النسخة الثانية والثلاثين من بطولة أمم إفريقيا، والتي تنطلق الجمعة، 21 يونيو الجاري، وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل.

وأكدت عدد من التقارير الصحفية المصرية أن لاعبي منتخب زيمبابوي رفضوا التوجه لخوض المران الختامي قبل مباراة الافتتاح أمام مصر، والذي كان مقررًا أن يبدأ في السابعة مساءً.

وعقد اللاعبون جلسة مساء الخميس مع مسئولي اتحاد الكرة الزيمبابوي في فندق إقامتهم، وهددوا بعدم خوض مباراة مصر، لدرجة أن بعضهم قام بالفعل بحجز تذاكر طيران للعودة إلى بلادهم.

وأكدت تقارير أخرى أن سفير زيمبابوي في القاهرة يعقد اجتماعًا مع لاعبي منتخب بلاده، من أجل حثهم على التراجع عن قرار عدم لعب مباراة الافتتاح، والاستمرار في البطولة بصورة طبيعية.

ولا يرغب لاعبو زيمبابوي في خوض المباراة الافتتاحية، بسبب عدم إيفاء الاتحاد الزيمبابوي ببرنامج المستحقات المتفق عليه مع اللاعبين قبل التوجه إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض لاعبو زيمبابوي مباراة افتتاح أمم إفريقيا 2019 أمام منتخب مصر غدًا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في العاشرة بتوقيت القاهرة.

ويخوض منتخب زيمبابوي منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

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