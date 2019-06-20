مصرع سائحة ألمانية بعد سقوطها من جبل ضواحي شفشاون(صورة)

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

توفيت سائحة المانية اليوم الخميس 20 يونيو ، متأثرة باصابتها جراء سقوطها من اعلى مرتفع منتزه اقشور ضواحي شفشاون ، حسب ما اكدته مصادر محلية .

ذات المصادر افادت ان الهالكة البالغة من العمر 27 سنة سقطت من علو يفوق 200 متر حيث كانت تقوم بجولة رفقة مرافقيها بالمنتزه المذكور ضواحي شفشاون .

واردفت مصادرنا ان الهالكة التي تدعى “كيفا عربيش” لفظت انفاسها الاخيرة بعد وصلها الى المستشفى المحلي بمدينة شفشاون حيث تم نقلها على وجه السرعة بواسطة شيارة اسعاف ، الا ان اصابتها الخطيرة على مستوى العنق عجلت بوفاتها .

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