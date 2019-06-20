اولاد التايمة : مقتل شخصين في حادثة سير بجماعة لكفيفات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شخصان مصرعهما في حادث مرور خطير وقع قبل قليل من مساء اليوم الخميس 20 يونيو الجاري ، على مستوى مسلك طرقي بالجماعة الترابية الكفيفات دائرة اولاد تايمة اقليم تارودانت بعد اصطدام دراجة نارية بأخرى هوائية.

وقد انتقلت الى مكان الحادث عناصر من الدرك الملكي لتأمين مكان الحادث، وفتح بحث في ملابسات الحادث.

وتم نقل جثة شخص أربعيني توفي على الفور بعد التصادم الى مستودع الاموات بالمختار السوسي بتارودانت، فيما قالت مصادر أن الشخص المصاب الثاني قد فارق الحياة بعد اصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

وسجلت حوادث السير بتارودانت ، ارتفاع في نصف السنة الجارية مقارنة مع السنة الماضية، اغلبها مرتبط بالدراجات النارية خصوصا بالمجالات القروية لعدم الانتباه او غياب علامات التشوير خصوصا بعدما عرف الاقليم تعبيد الطرق بالعالم القروي.

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