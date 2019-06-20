هذه خلاصات لقاء الرميد بطلبة الطب

هبة بريس ـ الرباط

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ممثلين عن تنسيقية طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، التقوا بمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء دون الوصول إلى أي اتفاق أو قرار.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن إرادة الحكومة في الحوار قائمة على الحرص على مصلحة الطلبة والوطن واحترام أحكام الدستور

وأضاف الخلفي، أن الحكومة تحمل على عاتقها هم البحث عن الحلول باعتبار أن الأمر يتعلق بقرابة 20 ألف طالب.

وكانت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، قد أعلنت في ندوة صحفية بداية الأسبوع، عن استعدادها لمراسلة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، من أجل تسليط الضوء على التجاوزات التي تعرض لها الطلبة، من تهديد بالطرد من السكن الجامعي والترسيب، وللتنديد بسياسة تعامل الوزارتين الوصيتين على القطاع مع الأزمة، وإعمالها لسياسة الموجة وانتظار مرور الأزمة دون أي تفاعل أو تجاوب أو محاولة لحل الأزمة.

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