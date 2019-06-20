المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمباراة غامبيا

ادريس دحني - هبة بريس

خاض المنتخب المغربي حصة تدريبية عشية اليوم الخميس , شارك فيها كافة لاعبي المنتخب الذين تمت المناداة عليهم من قبل الناخب الوطني هيرفي رونار، إلى جانب كل من اللاعب عبد الكريم باعدي والحارس أنس الزنيتي.

فيما يواصل نصير مزراوي، مدافع المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، غيابه عن تداريب الأسود، إذ لم يخض الحصة التي أجراها اللاعبون اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، تحضيرًا لمواجهة ناميبيا، الأحد المقبل بسبب الاصابة التي كان قد تعرض لها في المباراة الودية ضد غامبيا بمراكش .

وسيخوض المنتخب الوطني حصص تدريبة أخرى غدا الجمعة والسبت، تحضيرا لمباراته الأولى أمام منتخب ناميبيا يوم الأحد 23 يونيو الجاري بملعب السلام بالقاهرة.

وخصصت هذه الحصة، لإزالة العياء والاستئناس مع مناخ العاصمة المصرية التي تعرف خلال هذه الفترة من السنة ارتفاعا في درجة الحرارة.

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