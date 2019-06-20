شيري: أغلب الشباب فقدوا الثقة بالاحزاب ومطالب ساكنة ورزازات “بسيطة”

لبنى أبروك – هبة بريس

اعتبر يوسف شيري رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن أغلب الشباب المغاربة فقدوا اليوم الثقة في الاحزاب والبرامج السياسية، لافتا الى أن ثقة بعضهم تنحصر في أشخاص وأسماء معينة دون الاكتراث لتوجهات الاحزاب التابعة لها.

شيري، أبرز في حديثه مع وفد صحفي خلال زيارة الأخير لمقر الحزب باقليم وارزازات، اليوم الخميس، أن الحزب أخذ يبحث اليهم عن البديل لاعادة ثقة الشباب بالاحزاب ورفع انخراط هذه الفئة بالسياسة، لافتا أن التجمع اعتمد على تجديد نخبه وهياكله، مع العودة الى مسار الثقة الذي يعتبر مفتاح التواصل مع المواطنين .

ولفت شيري، الى أن الراحل بوعيدة أحد مؤسسي الحزب بالجهة الجنوبية، أخذ على عاتقه تكوين نخب سياسية جديده تقترب من المواطن وتمكنه من الحلول بالمركز، على غرار ساكنة المدن المركزية.

وأضاف شيري، أن الحزب أصبح يعي أن المواطن يطالب بسياسي “ميداني” ، مضيفا أن اقليم ورزازات يضم جماعات قروية تتمركز بموقع وعر، غير أن مناضلي التجمع لا يترددون في الوصول الى أصعب النقاط والمناطق للاستماع الى هموم المواطن ومطالبه والعمل على معالجتها وحلها.

ووصف المنسق التجمعي، مطالب ساكنة المنطقة ب”البسيطة” و”المتواضعة”، لافتا الى أن أغلبهم يطالبون بمسالك طرقية ومرافق عمومية، ومؤكدا أن التواصل معهم والاستماع اليهم يعد الخطوة الاولى والأهم لمساعدتهم وخدمتهم.

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