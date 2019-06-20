ريال مدريد يفتح خزائنه لإبرام “صفقة القرن”

هبة بريس ـ رياضة

لا يزال الحديث حول إمكانية رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف فريقه العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية برشلونة أو ريال مدريد يستحوذ على اهتمام عشاق “الساحرة المستديرة” في جميع أرجاء العالم.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، الخميس، أن إدارة ريال مدريد رصدت 130 مليون يورو، إضافة إلى الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز، حيث يُقدر سعرهما مجتمعين بـ200 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن راتب نيمار مع الفريق الملكي سيصل إلى 60 مليون يورو سنوياً، شاملة الضرائب، لمدة 5 مواسم، مشيرة إلى أن عرض النادي الأبيض قد يتفق مع طلبات إدارة النادي الباريسي للاستغناء عن خدمات نيمار.

وكانت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية قد كشفت، في وقت سابق، أن رئيس النادي الباريسي، القطري ناصر الخليفي، حدد سعر نيمار بـ300 مليون يورو؛ أي ما يزيد بـ78 مليوناً عن السعر الذي دفعه لبرشلونة الإسباني، صيف 2017، في أضخم صفقة انتقال كروية في التاريخ.

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