أمن طنجة يداهم مطعما لاعتقال مروجي أقراص مهلوسة

نُشر بتاريخ :  2019-06-20 - 17:30
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هبة بريس – مكتب طنجة

في إطار محاربة ظاهرة ترويج المخدرات بمنطقة بني مكادة تمكنت فرقة الابحاث للشرطة القضائية و باستغلال معلومات متحصل عليها عن تواجد عملية اقتناء كمية من الأقراص المهلوسة بين أشخاص قدموا من مدينة تمارة على متن سيارة نفعية يتواجدون على مستوى مدارة دار التونسي باحد المطاعم ، حيث تمت مداهمة المعنيين و توقيف الجميع اذ يتعلق الامر ب 3 أشخاص و فتاة .

العملية الامنية مكنت من حجز 498 قرص مخدر و كذا مبلغ مالي مهم و سيارة و هواتف نقالة .

الموقوفون سيتم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد البحث و التقديم .

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