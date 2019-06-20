شهران حبسا نافذا لبطلي “حمام الطوبيس” بإنزكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان، قبل قليل من زوال اليوم الخميس 20 يونيو الجاري، بطلي ” حمام الطوبيس” .

وأوردت المصادر ذاتها، أن المحكمة أدانت المتهمين في فضيحة الاستحمام داخل حافلة للنقل العمومي بشهرين حبسا نافذة ، فيما قضت ببراءة الشخص الثالث مصور الڤيديو .

وكان نشطاء فيسبوكيون، تداولوا شريط فيديو مثير لشابين وهم يقومون بـ “الإستحمام ” داخل حافلة للنقل الحضري في مدينة أكادير.

و حسب شريط الفيديو المتداول ظهرا فيه الشابين شبه عاريين وهما يستحمان داخل ” الطوبيس ” وسكب المياه على أجسامهم و كأن الأمر لا يتعلق بحافلة للنقل العمومي بتاتاً.

وقد خلف هذا الفيديو موجة من تعاليق الانتقادات التي اعتبرت هذا الفعل غير أخلاقي واعتداء على حرية الاخرين وانتهاك للفضاء العام، مطالبين بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهما، في حين اعتبر اخرون أن أن الشابين هما تلميذان قد ارتكبا خطأ واعتدرا عن أفعالهما، وكان على المحكمة أن تراعي ظروفهما وتخفف من العقوبة .

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