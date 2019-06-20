وجدة.. توزيع تجهيزات ومعدات على الشباب حاملي المشاريع بجهة الشرق

هبة بريس : أحمد المساعد

في إطار العناية السامية التي توليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم الشباب من أجل خلق فرص الشغل وتحفيزهم على التشغيل الذاتي، وفي إطار البرنامج الوطني للادماج عبر الانشطة الاقتصادية التي تشرف عليها محمد الخامس للتضامن.

تمت صباح اليوم الخميس 20 يونيو الجاري بفضاء دار الطالبة بوجدة بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، عملية توزيع تجهيزات ومعدات مهنية لفائدة 91 مستفيدا من الشباب حاملي المشاريع من خريجي مراكز التكوين المهني ومعاهد مهنية أخرى يمثلون مختلف أقاليم جهة الشرق.

وشملت عملية الدعم عدة تخصصات مهنية مختلفة من بينها الترصيص، نجارة، ألومنيوم، تجهيز الحفلات ، طبخ وحلويات، حلاقة، طباعة ورياضة بدنية ومهن أخرى.

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