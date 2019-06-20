توقيف 5 اشخاص داخل شقة بمراكش متلبسين بحيازة المخدرات

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، ان عناصر الامن بالدائرة 22، تمكنت منتصف ليلة أمس الاربعاء، من مداهمة شقة بزهور تاركة حيث تم توقيف خمسة اشخاص ضمنهم فتاتين متلبسين بحيازة حبوب الهلوسة والمخدرات الصلبة.

واكدت نفس المصادر، أن عناصر الدائرة الأمنية 22 أوقفت شابا بباب دكالة متلبسا بحيازة القرقوبي قبل أن يعترف أثناء التحقيق معه أنه يستغل رفقة شركائه إحدى الشقق بتاركة كمنطلق لترويج الممنوعات.

وأمام هذه الاعترافات، قامت العناصر الامنية بالانتقال إلى الاقامة المذكورة بناء على تعليمات النيابة العامة، حيث تمت مداهمة الشقة وتوقيف ثلاثة شبان وفتاتين وحجز كمية من حبوب الهلوسة ولفافات من الكوكايين.

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