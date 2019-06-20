“الأسود” يجرون ثاني حصصهم التدريبية بمصر بحضور كامل العناصر

هبة بريس - شفيق عنوري

أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم، ثاني حصصه التدريبية بالعاصمة المصرية القاهرة، استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والتي تنطلق يوم غد الجمعة.

وعرفت الحصة التدريبية عودة، اللاعب نصير مزراوي، الظهير الأيمن لفريق أياكس أمستردام، والذي كان قد تعرض للإصابة خلال المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره الغامبين وانتهت لصالح الأخير بهدف نظيف.

وشارك في المران أيضا، مروان داكوستا، لاعب الاتحاد السعودي، بالرغم من الأخبار التي تحدثت عن عدم قدرته على خوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية وتعويضه بأشرف داري، مدافع الوداد الرياضي.

يشار إلى أن المنتخب المغربي، سيفتتح مشاركته في البطولة الإفريقية، بمواجهة ناميبيا، يوم الأحد المقبل.

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