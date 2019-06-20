اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا تعتذر للمغاربة بعد خطئها

هبة بريس - شفيق عنوري

اعتذرت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية، للجماهير المغربية، بعد الخطأ الذي ارتكبته، بظهور علم غير معترف به، في موقع اقتناء التذاكر وبفيديو قيل أنه للأغنية الرسمية للنسخة الحالية من “الكان”.

وقالت اللجنة المذكورة عبر بيان موقع من طرف رئيسها، هاني أبو ريدة:”تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، بخالص الاعتذار للسطات المغربية وللاتحاد المغربي لكرة القدم وللجماهير المغربية، عن الخطأ غير المقصود بظهور علم غير معترف به، والذي ظهر على موقع تذكرتي وأحد الفيديوهات الغنائية دون اعتماد من اللجنة”.

وأكدت أنها تكن كل الاحترام “للأشقاء المغاربة ومملكة المغرب الشقيقة وسيادتها الوطنية ورمزها الوطني”.

وتابعت اللجنة، نحن “على ثقة أن ما حدث لا يمكن أن يؤثر على متانة العلاقة بين الهيئات الرياضية في كلا البلدين وجماهيرهما العريقة”.

وكان موقع تذكرتي، المخصص لاقتناء تذاكر لقاءات كأس الأمم، قد وضع خانة خاصة ب”البوليزاريو” غير العترف به، الأمر الذي استفز المغاربة، قبل أن يظهر علم الكيان الأخير في فيديو لأغنية قيل أنه سيتم اعتمادها كأغنية رسمية للمسابقة الإفريقية.

وفيما يلي نسخة من الاعتذار:

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