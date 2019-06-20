خبر سار للجماهير المغربية قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا

هبة بريس - شفيق عنوري

تلقت الجماهير المغربية أخبارا سارة بعد تماثل نصير مزراوي نجم أياكس أمستردام، بالشفاء من الإصابة التي كان قد تعرض لها في مباراة غامبيا الودية.

وحسب مصادر مقربة من البعثة الوطنية، فإن مزراوي تعافى من الإصابة التي لحقته في وقت سابق، حيث من المرجح أن يشارك في الحصة عشية اليوم الخميس.

وكان مزراوي قد أصيب خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الغامبي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

وغاب مزراوي عن لقاء زامبيا الودي، كما لم يشارك في الحصص التدريبية ل”الأسود”، ومن بينها المران الأول للمنتخب بمصر، أمس الأربعاء.

يشار إلى أن المنتخب المغربي، سيفتتح مشاركته في “الكان” بمواجهة ناميبيا، يوم الأحد المقبل.

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