خبر سار للجماهير المغربية قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا

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هبة بريس - شفيق عنوري
تلقت الجماهير المغربية أخبارا سارة بعد تماثل نصير مزراوي نجم أياكس أمستردام، بالشفاء من الإصابة التي كان قد تعرض لها في مباراة غامبيا الودية.
وحسب مصادر مقربة من البعثة الوطنية، فإن مزراوي تعافى من الإصابة التي لحقته في وقت سابق، حيث من المرجح أن يشارك في الحصة عشية اليوم الخميس.
وكان مزراوي قد أصيب خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الغامبي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.
وغاب مزراوي عن لقاء زامبيا الودي، كما لم يشارك في الحصص التدريبية ل”الأسود”، ومن بينها المران الأول للمنتخب بمصر، أمس الأربعاء.
يشار إلى أن المنتخب المغربي، سيفتتح مشاركته في “الكان” بمواجهة ناميبيا، يوم الأحد المقبل.
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في 15:45
يحساب لي رجعو حمد الله
SADKANE Abdelghani
في 16:26
C’est vraie qu’ils nous ont déçu durant les 2 derniers matchs amicales. Moi honnêtement j’ai confiance dans notre équipe. Les meilleurs joueurs marocains qui existent actuellement ont était sélectionné. Nous devons les soutenir et prier dieu de réaliser le rêve de tous les Marocains ‘soyons optimistes s.v.p
مواطن مغربي
في 16:56
للأسف داءما المنخب المغربي يعتمد على أشخاص معينين فمن يكون مزراوي هذا؟ أليس هناك لاعبي الاحتياط؟ هل اللاعبين الاخرين غير اكفاء؟