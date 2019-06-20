جماعة وجدة تتدارس مشاريع تنموية مع البنك الأوروبي

هبة بريس : وجدة

شارك رئيس جماعة وجدة عمر حجيرة بمقر وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات المحلية في جلسة عمل مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية حيث تم تقديم مختلف تدخلات البنك الأوروبي لدعم الجماعات في المشاريع الكبرى.

و ترأس هذا اللقاء مصطفى الهبطي العامل مدير الماء والتطهير بوزارة الداخلية، حيث تم توجيه الدعوة لمسؤولي البنك لزيارة مدينة وجدة لتقديم مشروع المحطة الطرقية الجديدة ومشروع أحداث محطة حرارية بالمطرح العمومي وذلك من أجل تقليص الفاتورة الطاقية للإنارة العمومية ومشروع بناء مقر جماعة جديد يجمع كل المصالح الجماعية وكذلك يحترم خصائص النجاعة الطاقية ومشروع تجهيز البنايات الجماعية بالطاقة الشمسية وعدة مشاريع أخرى يمكن أن يساهم في تمويلها البنك الأوروبي .

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