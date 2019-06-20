العيون .. مديرية الصحة تدين الاعتداءات المتكررة على مهنيي الصحة

هبة بريس

أدانت المديرية الجهوية للصحة بجهة العيون الساقية الحمراء الاعتداءات المتكررة على مهنيي الصحة أثناء قيامهم بعملهم وتقرر متابعة ومقاضاة المعتدين.

واستنكرت المديرية، وفق بلاغ لها، “الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية وأعوان الحراسة بالمؤسسات الصحية بالعيون، خاصة بأقسام المستعجلات وببعض المراكز الصحية، من قبل بعض مرافقي المرضى، مما يخلق حالة من الرعب والفزع لدى المواطنات والمواطنين والمرضى والعاملين بهذه المؤسسات الصحية”.

وأضاف البلاغ أن هذه “السلوكيات الدنيئة والتصرفات اللامسؤولة أثارت استياء كبير لدى المهنيين، باعتبار مهنيي الصحة هم الركائز الأساسية المعتمد عليها في تنفيذ البرامج الصحية لضمان الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين” .

وذكرت المديرية أنه “وفي إطار مؤازرتها للأطر الصحية ضحايا هذه الاعتداءات السافرة”، إنها قد ” اتخذت إجراءات مسطرية لمتابعة مقترفي هذه الأفعال”، مؤكدة أنها “لن تدخر جهدا للدفاع عن كرامة نساء ورجال الصحة، الذين يقدمون خدمات إنسانية نبيلة، ويشتغلون، رغم قلة عددهم، في ظروف قاسية، ليل نهار وعلى مدار سائر أيام الأسبوع، لضمان سير المرفق العمومي وتوفير الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين”.

وخلصت الى أنه ” لا تسامح، ولا تساهل مع أي شخص تسول له نفسه، ومن أي موقع كان، التطاول أو إهانة الأطر الصحية أو الاعتداء على المؤسسات الصحية بالتخريب أو الإتلاف أو النهب”.

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