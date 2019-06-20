انتهت الامتحانات.. هذه رسائل لـ”تجار السّاعات الإضافية”

هبة بريس

اتقوا الله في منظومتكم التعليمية، وأعيدوا للمدرسة العمومية بريقها وكرامتها وأهدافها النبيلة، وللعاملين بها هيبتهم ووقارهم، ولتلامذتها قيمهم الأخلاقية، واعملوا على رسم معالم النجاح من خلال ابرام صلح حقيقي بين المؤسسة التعليمية ومحيطها الداخلي والخارجي، وزرع بذور الأمل والغد المشرق بنكهة التسامح وحب الوطن، وإلى تُجار الساعات الاضافية المؤدى عنها طبعا من مصاصي دماء الفقراء، ممن يرغمون تلامذتهم بدون استحياء على تقديم الدعم المؤدى عنه ويستدرجونهم إلى “الكاراجات والأماكن الغير المعلنة” في ضرب صارخ لقيم الاخلاق والمبادئ، لمثل هؤلاء المخلوقات: اتقوا الله في أبناء الفقراء.

لمثل هؤلاء: إنكم بأساليبكم هاته قد ساهمتم في تغيير تلك النظرة التي كانت توحي بالتقدير والتبجيل السائدة منذ الأزل في حق المدرسة العمومية والعاملين بها، لتصبح نظرة دونية تحمل في طياتها نبرة الاستهزاء والتنكيث مما يتطلب وقفة رجل واحد لوضع حد لهذا الخلل الذي بات يهدد المنظومة التعليمية بالفشل، ويورق بال جميع الفرقاء والشركاء والفاعلين في الحقل التربوي، نتيجة تفشيه المخيف مما أثر سلبا على مستقبل المنظومة ككل.

فلا غرابة أن تتوالى الأحداث اتباعا ومن قبيل الصدفة، ضرب هنا واعتداء هناك على نساء ورجال التعليم، ولا غرابة أن تتحول العلاقة الأبوية التربوية التي تربط رجال التعليم بتلامذتهم ومؤسساتهم التي احتضنتهم وفتحت لهم أبوابها لنقلهم من براثن الجهل إلى طريق الحق، إلى علاقة يسودها العنف.

مشاهد لتلاميذ وهم يودعون مؤسساتهم التعليمية وكأن لسان حالهم يردد: ” لا سماحة مع تُجار السّوايع” ، لدليل قاطع على حجم الحقد الدفين الذي يحمله هؤلاء الابرياء في قلوبهم اتجاه هؤلاء…تلاميذ أبرياء مزقوا كتبهم الدراسية وكأنهم عن مؤسساتهم التعليمية راحلون بلا رجعة، وكَأنهم بلغوا مبتغاهم وحققوا آمالهم وضمنوا مستقبلهم وبالتالي استغنوا عن كراساتهم وكتبهم، وكأن الامتحان ذلك الغول راح واستراح معه العباد…

ليبقى السؤال ذاته معلقا، ما سبب تفشي مثل هاته الممارسات؟ وهل فعلا مردّ ذلك الى تلك الأساليب اللاتربوية التي ينهجها البعض من تجار السّوايع الاضافية المؤدى عنها طبعا، التي جعلت معظم التلاميذ يغيرون نظرتهم الابوية الى نظرة تجارية بين بائع يسعى الى الربح ومستهلك همه النجاح…

ليختم الخاتمون القول: بألف تحية وتقدير للشرفاء النزهاء من رجال ونساء التعليم الذين بذلوا ولازالوا يبذلون الكثير خدمة للمنظومة وتلامذتها، دعما للدروس بالمجان وتهذيبا للنفوس، وكلهم أنفة وعزة نفس، مبتغاهم رضى الرب والسير على الدرب…

وللموضوع عودة ضمن تقرير مفصل مع تقديم نماذج حية حول ممتهني هاته المعضلة التي أساءت للمنظومة وللشرفاء منها.

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