نواب الأمة يساءلون العثماني حول السياسة العامة

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هبة بريس
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل (24 يونيو الجاري)، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.
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علي أو عمو
في 19:23
ستكون الجلسة كسابقتها مسرحية هزلية تدور في قاعة على خشبة المسرح الذي ملّ الشعب المغرب فصول هذه المسرحيات التي لا ينتج عنها شيء يذكر .. فليس للأمة نواب عليها الأمة تنوب عن نفسها و ليست في حاجة إلى أمثال هؤلاء لينوب عنها .. فهم يمثلون أنفسهم و لا يمثلون أحدا و هم يدركون ذلك جيّدا .. لا أحد من الشعب يتفرج على هذه المسرحيات ..