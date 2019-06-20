نواب الأمة يساءلون العثماني حول السياسة العامة

هبة بريس

يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل (24 يونيو الجاري)، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.

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