أكادير : إكتشاف عيوب في أشغال تهيئة المدارات ب ” الاحجار”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجه السائقون بأكادير، انتقاداتهم الى المجلس الجماعي للمدينة، بعد ظهور عيوب في عملية ” تحجير ” المدارات الطرقية خصوصا بوسط المدينة.

وكان مسؤولي جماعة أكادير قد أقروا بوجود عيوب في أشغال تهيئة الطرق الحضرية، بعد زيارات ميدانية اليها، وكذلك بعد توصلها بشكايات خصوصا من مهنيي سيارات الاجرة بصنفيها.

أقرت الجماعة الترابية لأكادير بوجود عيوب في أشغال تهيئة الطرق الحضرية، وان أحد الأعضاء لديها سيتولى مهمة متابعة الشركة التي نالت الصفقة من أجل تدارك الأعطاب التي توجد بعدد من الطرق.

الوضع بات يدفع السائقين إلى إبطاء السير أثناء عبورهم من المدارات، بسبب عيوب شابت وضع ” الأحجار” بتلك المدارات،

والتي لم تكن وفق المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، الأمر الذي سرع بظهور العيوب أياما قليلة قبل انتهاء الأشغال بها.

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