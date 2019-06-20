مكناس .. تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة أمس الأربعاء، من توقيف سبعة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 و59 سنة، من بينهم مجموعة من ذوي السوابق القضائية، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالكسر من داخل المنازل.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في ارتكاب سرقات من داخل منازل بمجموعة من أحياء مدينة مكناس، كان آخرها سرقة استهدفت منزل مستخدمة بمكتب للمحاماة، مكنت من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 97 ألف درهم، فضلا عن مقتنيات ومتعلقات شخصية أخرى.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش، التي باشرتها مصالح الأمن بمنازل المشتبه فيهم، مكنت من حجز ثلاثة سيارات خفيفة ودراجة نارية، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء من بينها سيف من الحجم الكبير، وكذا أقنعة وقفازات ومعدات لكسر الأقفال يشتبه استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لنشاط هذه العصابة الإجرامية، وتوقيف باقي التورطين فيها.

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