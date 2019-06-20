المحافظة العقارية .. حصيلة جيدة ودينامية لافتة خلال 2018

هبة بريس

أنهت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، السنة الماضية على وقع دينامية لافتة على جميع المستويات.

سجل المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، خلال إجتماعه يوم الثلاثاء 18 من شهر يونيو الجاري، على أداء جيد على مستوى رقم المعاملات، وارتفاع مداخيل الوكالة بنسبة 20 في المائة، خلال سنة 2018.

وأبرز اعضاء المجلس الإداري الذي انعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز اخنوش، ووزير العدل محمد اوجار، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، و كريم التاجموعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، واخرون، استخراج 360 ألف رسم عقاري “ثلثها همت العالم القروي” وهو ما يوازي ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، مقارنة مع ما تم تسجيله خلال سنة 2017.

وأشار أعضاء المجلس، الى أن السنة الماضية تميزت كذلك بمواصلة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية مسلسل العصرنة من اجل تقديم خدمات ذات جودة عالية، وذلك من خلال استثمار التكنولوجيات، لرقمنة المساطر الى جانب مختلف المعاملات مع المرتفقين وشركاء الوكالة.

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