فيصل فجر: مستعد للتضحية بحياتي على الملعب من أجل وطني

هبة بريس - شفيق عنوري

أكد الدولي المغربي فيصل فجر، لاعب كان الفرنسي، أنه مستعد للتضحية بحياته على أرضية الملعب من أجل وطنه، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

وقال فجر في حوار أجرته معه صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية: إنه على استعداد للتضحية بحياته بملاعب البطولة الإفريقية من أجل وطنه”.

وأضاف فجر، أن حمل قميص المنتخب الوطني يختلف عن النادي، قائلا:”حين أرتدي قميص بلدي أشعر بإحساس لا يمكن وصفه، وأحس أني أقوى، لأن هناك أمرا يتجاوزني”.

وتابع فجر، أن لاعبي “الأسود” سيذلون قصارى جهدهم من أجل الذهاب بالمغرب إلى أبعد نقطة في كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح أن المغرب هو برازيل إفريقيا، لأن شعبه شغوف بكرة القدم إلى حد الجنون، مستشهدا بالأعداد الغفيرة للمغاربة الذين توجهوا إلى روسيا لتشجيع “الأسود” في المونديال الأخير.

يشار إلى أن المنتخب المغربي، سيفتتح مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة ناميبيا، يوم الأحد المقبل.

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