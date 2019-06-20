يهم ساكنة البيضاء .. توقف حركة “الطرامواي” لمدة 15 يوما

هبة بريس

أعلنت شركة “كازا ترانسبور” أن حركة الطرامواي ستتوقف لمدة 15 يوما، بسبب الأشغال التي سيتم الشروع فيها على مستوى ملتقى الطرق المتواجد بشارع غاندي.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أن الخط الثاني للطرامواي الذي يربط بين سيدي البرنوصي وعين الذئاب، سيتوقف ابتداء من 20 يوليوز إلى غاية 5 غشت المقبل، مشيرة إلى أن سبب التوقف يعود إلى إحداث نفق جديد سيمتد طوله على 560 مترا.

وأضتف ذات المصدر، أن الخط الثاني للطرامواي لن يتوقف بشكل نهائي، إذ سيتم الربط بين البرنوصي ومحطة أنوال.

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