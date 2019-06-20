يهم ساكنة البيضاء .. توقف حركة “الطرامواي” لمدة 15 يوما

نُشر بتاريخ :  2019-06-20 - 10:47
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس

أعلنت شركة “كازا ترانسبور” أن حركة الطرامواي ستتوقف لمدة 15 يوما، بسبب الأشغال التي سيتم الشروع فيها على مستوى ملتقى الطرق المتواجد بشارع غاندي.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أن الخط الثاني للطرامواي الذي يربط بين سيدي البرنوصي وعين الذئاب، سيتوقف ابتداء من 20 يوليوز إلى غاية 5 غشت المقبل، مشيرة إلى أن سبب التوقف يعود إلى إحداث نفق جديد سيمتد طوله على 560 مترا.

وأضتف ذات المصدر، أن الخط الثاني للطرامواي لن يتوقف بشكل نهائي، إذ سيتم الربط بين البرنوصي ومحطة أنوال.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

طقس الخميس .. جو حار بعدد من مناطق المملكة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الخميس 20 يونيو، أن تظل الأجواء حارة نسبيا بالجنوب ال…