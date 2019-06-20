رسميا .. السلفادور تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بسحب اعترافها بـ”الجمهورية الوهمية”

هبة بريس

أبلغت حكومة السلفادور رسميا، الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة بقرارها سحب اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

وأبلغت البعثة الدائمة للسلفادور لدى الأمم المتحدة، من خلال مذكرة رسمية، الأمين العام للأمم المتحدة بأن “رئيس جمهورية السلفادور، نجيب أرماندو بوكيلي، أعلن بتاريخ 15 يونيو 2019 سحب اعترافه بـ (الجمهورية الصحراوية) الوهمية”.

كما أرسلت البعثة الدائمة للسلفادور إلى الأمين العام للأمم المتحدة بيان وزارة الخارجية السلفادورية الذي يؤكد أن “حكومة السلفادور تبلغ حكومة المملكة المغربية بقرارها سحب اعترافها بـ(الجمهورية الصحراوية) وبقطع جميع الاتصالات مع هذا الكيان”.

وأكد هذا البيان أيضا أن “حكومة السلفادور تدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية، وكذا مبادرتها للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي”.

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