طقس الخميس .. جو حار بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الخميس 20 يونيو، أن تظل الأجواء حارة نسبيا بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، إضافة إلى الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية حيث يحتمل أن تكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية، مع نزول بعض الأمطار الجد خفيفة محليا فوق السواحل الممتدة من تزنيت إلى طانطان.

عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة عموما مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع البلاد، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب على العموم بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 15 و21 درجة بالشمال والوسط والمنطقة الشرقية والمناطق الداخلية والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 21 و 26 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و34 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس والسهول الواقعة غرب الأطلس والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 37 و42 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي.

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