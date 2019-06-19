ادانة “اسكوبار ” المغرب بأربعة أشهر سجنا نافذا

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت إبتدائية طنجة ادانة الشخص الملقب ب “اسكوبار” المغرب بأربعة أشهر سجنا نافذا، والذي ظهر في الشريط التلفزي الذي بثته قناة كواترو الإسبانية ، حيث تابعته المحكمة بمجموعة من التهم على رأسها تهمة “الإدلاء ببيانات كاذبة، والإتجار في الممنوعات”.

وكانت المصالح الأمن بمدينة طنجة قد تمكنت في وقت سابق من توقيف شخص تم تقديمه على أنه”بابلو إسكوبار” أكبر بارون مخدرات بالمغرب في أحد الحوارات التلفزية بثته قناة “كواترو” الإسبانية.

وبعد الأبحاث والتحريات التي أجرتها مصالح الأمن تمكنت من الوصول إلى هوية المعني الذي اتضح أنه مجرد حارس للسيارات، وأن إدلاءه بتلك التصريحات الكاذبة كان بإيعاز وتحريض من الطاقم الصحفي الإسباني، الذي أوهمه بأن الأمر يتعلق بتصوير فيلم سينمائي يتناول حياة مهرب للمخدرات، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 2000 درهم.

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