في يوم واحد..العثور على جثتي رضيعين بحاوية للقمامة

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

عثر مواطنون بطنحة في أقل من 24 ساعة على جثتي رضيعين حديثي الولادة بحاوية للقمامة بحي بئر الشفاء التابع ترابيا لمقاطعة بني مكادة .

وقد تم العثور صباح اليوم الاربعاء على جثة رضيع وسط حاوية ازبال بالحي المذكور ليتم اخطار السلطات التي هرعت الى عين المكان وفتحت تحقيقا مدققا للوقوف على ملابساته فيما تم نقل جثة الرضيع الى مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي بمدينة طنجة .

وفي أقل من 24 ساعة عثر بعض المارة مساء اليوم بالمنطقة المذكورة عل جثة ثانية لرضيع حديث الولادة داخل كيس ازرق مرميا بحاوية للقمامة في مشهد يذمي القلوب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0