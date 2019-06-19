خفر السواحل الإسباني: فقدان 20 مهاجرا بين المغرب وإسبانيا

هبة بريس ـ وكالات

أفاد خفر السواحل الإسبان الأربعاء أن 27 مهاجرا كانوا يستقلون زورقا تم إنقاذهم في البحر المتوسط، فيما فقد عشرون آخرون.

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل لفرانس برس « فقد بين 20 و22 بحسب منظمة غير حكومية كانت أبلغت بمغادرة زورق من المغرب على متنه 49 مهاجرا ».

واضافت أن عبارة كانت تبحر بين الناظور (شمال المغرب) وموتريل (جنوب اسبانيا) رصدت الزورق بعد ظهر الأربعاء وانقذت 27 شخصا كانوا على متنه بينهم امرأتان وفتاة صغيرة.

وتابعت « لم يشاهدوا أحدا في البحر » في محيط المركب.

ونددت هيلانا مالينو العضو في منظمة غير حكومية تراقب بانتظام إبحار زوارق المهاجرين، بعدم وجود رد فعل لدى السلطات، محملة إياها مسؤولية المصرع المحتمل للمهاجرين المفقودين.

وكتبت على تويتر « اليوم، غرق 22 شخصا. كانوا على الزورق الذي ابلغنا عنه بالامس. لقد غرقوا لأن أحدا لم يقم بأي شيء لإنقاذهم ».

واوضحت المتحدثة باسم خفر السواحل أن بين المهاجرين الذين اسعفتهم العبارة « نقل ستة في مروحية الى ألميريا (جنوب اسبانيا) لتلقي مساعدة طبية ».

وقضى 569 مهاجرا أو فقدوا في البحر المتوسط منذ يناير، بينهم 173 كانوا يحاولون الوصول الى اسبانيا، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

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