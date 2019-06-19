سان جيرمان يستقر على هذا النجم تحسباً لرحيل نيمار

هبة بريس ـ رياضة

استقر نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان على مواطنه أنطوان غريزمان من أجل جلبه إلى “حديقة الأمراء”، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية أن بطل الدوري الفرنسي حدد نجم أتلتيكو مدريد الإسباني غريزمان لتعزيز صفوفه، في حال رحيل الدولي البرازيلي عن “أمراء باريس”، هذا الصيف.

وأضافت الإذاعة الإسبانية أن عودة نيمار “المحتملة” إلى برشلونة، وفقاً لآخر التقارير الصحفية، سوف تغلق تماماً الباب أمام قدوم غريزمان إلى ملعب “كامب نو”، معقل الكتلان.

وشددت على أن هذه الافتراضية تبقى في إطار التكهنات، لكنها شددت على أنها “الأقرب للحقيقة”؛ في ظل المعطيات الأخيرة التي كشفت رغبة غرفة تبديل الملابس بجلب نيمار بدلاً من غريزمان.

وكان رئيس النادي الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، قد وجه رسالة صارمة لنجومه، مؤكداً أن الباب مفتوح لمن أراد المغادرة، ولن يتم التعويل إلا على اللاعبين المؤمنين بالمشروع الباريسي

وعلى مدار الأشهر الماضية، ارتبط الدولي الفرنسي، الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018، بارتداء قميص برشلونة في الميركاتو الصيفي، مستغلاً انخفاض قيمة شرطه الجزائي في عقد اللاعب من 200 مليون يورو إلى 120 مليوناً فقط، بداية من الأول من الشهر المقبل.

يُذكر أن غريزمان لا يلقى قبولاً لدى جماهير برشلونة، التي طالبت في أكثر من مناسبة بإقالة فالفيردي من تدريب الفريق الأول، قبل الخوض في مسألة التعاقدات الجديدة، خاصة بعد خروج “البارسا” من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في النسختين الأخيرتين بـ”ريمونتادا” مذلة أمام روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي على التوالي.

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