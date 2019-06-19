برلمانيون إسرائيليون يلتقون بممثلي 4 دول عربية بمؤتمر دولي

هبة بريس ـ الرباط
ذكرت قناة إسرائيلية الأربعاء، أن عددا من أعضاء الكنيست، التقوا بممثلي 4 دول عربية في مؤتمر الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط المنعقد في العاصمة التركية أنقرة.
وأفادت القناة السابعة بأن “أعضاء الكنيست رام بن براك (حزب أزرق أبيض) وباتين مولا (حزب الليكود)، التقوا بممثلين من المغرب والجزائر والأردن والسلطة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي، وناقشوا سبل تحسين مكافحة الإرهاب، وضرورة توسيع التعاون في هذا المجال”.
ونقلت القناة عن “بن براك” قوله إن “إسرائيل ستكون سعيدة لتبادل معرفتها وخبرتها في مكافحة الإرهاب، لذا يجب أن نعمل معا للتعامل مع هذه القضية”، في حين نقلت عن “مول” قوله إنني “أكدت لممثلي الدول العربية أن إسرائيل تمد يدها للسلام، وأننا جميعا لدينا مصلحة مشتركة في محاربة المنظمات المتطرفة”، بحسب تعبيره.
ويستمر اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط على مدار يومين متتاليين، تحت عنوان “العلاقة بين الحركات السكانية والأمن”.
علي أو عمو
في 22:16
منذ القِدَم و الأنظمة العربية تكذب على شعوبها و تضحك عليها حينما كانت تعتبر من خلال أبواقها أنّ إسرائيل هو العدوّ الوحيد للعرب لكونها اغتصبت الأراضي الفلسطينية و هجَّرت الفلسطينيين أصحاب الأرض و دنّست المسجد الأقصى و استولت على الأراضي و قتلت و سجنت و عذّبت الفلسطينيين و اعتبرت هذه الأنظمة ما تقوم به إسرائيل جرائم في حق الفلسطينيين العزّل و عقدت مؤتمرات و مؤتمرات حول القضية الفلسطينية ( قضية العرب الأولى) حسب زعمهم ؛ و في الكواليس و تحت الطاولة هناك مسائل معاكسة لما يُقال و الآن كشف المستور و أصبحت تجهر بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي ( العدو التقليدي ) كما تدّعي الأنظمة العربية طيلة عقود .
علي
في 22:27
الصهاينة يقتلون الأبرياء يوميا,يهجرون الأهالي من منازلهم…يدنسون المسجد الأقصى أليس هذا بإرهاب.كيف لأحزاب تلتقي بإرهابيين ضد الإرهاب…