برلمانيون إسرائيليون يلتقون بممثلي 4 دول عربية بمؤتمر دولي

هبة بريس ـ الرباط

ذكرت قناة إسرائيلية الأربعاء، أن عددا من أعضاء الكنيست، التقوا بممثلي 4 دول عربية في مؤتمر الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط المنعقد في العاصمة التركية أنقرة.

وأفادت القناة السابعة بأن “أعضاء الكنيست رام بن براك (حزب أزرق أبيض) وباتين مولا (حزب الليكود)، التقوا بممثلين من المغرب والجزائر والأردن والسلطة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي، وناقشوا سبل تحسين مكافحة الإرهاب، وضرورة توسيع التعاون في هذا المجال”.

ونقلت القناة عن “بن براك” قوله إن “إسرائيل ستكون سعيدة لتبادل معرفتها وخبرتها في مكافحة الإرهاب، لذا يجب أن نعمل معا للتعامل مع هذه القضية”، في حين نقلت عن “مول” قوله إنني “أكدت لممثلي الدول العربية أن إسرائيل تمد يدها للسلام، وأننا جميعا لدينا مصلحة مشتركة في محاربة المنظمات المتطرفة”، بحسب تعبيره.

ويستمر اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط على مدار يومين متتاليين، تحت عنوان “العلاقة بين الحركات السكانية والأمن”.

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