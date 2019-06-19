العين الإماراتي يقترب من خطف نجم بارز من الوداد والرجاء

هبة بريس - شفيق عنوري

اقترب العين الإماراتي، من خطف سفيان كركاش، لاعب مولودية وجدة، من قطبي الدار البيضاء الرجاء والوداد، اللذان يسعيان للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر صحفية، أن كركاش سافر خلال الأسبوع الجاري إلى الإمارات، من أجل مناقشة العرض مع مسؤولي الفريق العيناوي.

وكان كركاش قد اعترف في تصريح تلفزيوني سابق، بأنه توصل بعرض من فريق العين الإماراتي والوداد والرجاء المغربيان، مؤكدا أنه سيحسم اختياره نهاية الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن كركاش البالغ من العمر 19 سنة، قدم أداء لافتا مع الفريق الوجدي هذا الموسم، حيث توج بلقب أفضل لاعب صاعد بالبطولة الاحترافية.

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