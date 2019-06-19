الحموشي يتفاعل مع نداء سيدة تطالب بتوقيف قاتل شقيقتها

هبة بريس ـ الرباط

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلها مع نداء لسيدة تطالب بتوقيف زوج شقيقتها الهالكة للاشتباه في تورطه في قتل هذه الأخيرة وثلاثة من أبنائها على التراب الفرنسي عام 2013.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ اليوم الأربعاء، أنها اطلعت على رسائل منشورة على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، لسيدة تطالب بتوقيف زوج شقيقتها الهالكة، للاشتباه في تورطه في تعريض هذه الأخيرة وثلاثة من أبنائها القاصرين للقتل العمد فوق التراب الفرنسي في غضون سنة 2013، مصرحة بأنها تشتبه في كونه يوجد في حالة فرار بالمغرب.

وتجاوبا مع نداء المعنية بالأمر، يضيف البلاغ، فإن مكتب أنتربول الرباط سبق له التوصل بالأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر عن السلطات القضائية الفرنسية في مواجهة الشخص المشتبه فيه، وتم القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية التي لم تسفر عن تحديد مكان تواجد المعني بالأمر داخل التراب الوطني، وهو ما اقتضى تعميم الأبحاث ضده تيسيرا لتوقيفه وتطبيق أحكام التعاون الأمني والقضائي الدوليين في مواجهته.

وأعربت المديرية العامة للأمن الوطني عن تفاعلها مع النداء المنشور، مؤكدة، في المقابل، أن مكتب أنتربول الرباط سيواصل إجراءات التنسيق مع السلطات الأمنية الفرنسية، وذلك من أجل تيسير توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام السلطات القضائية المختصة.

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